Атака БпЛА на Киев: в области работает ПВО

В Киеве и области в ночь на 11 февраля работают силы противовоздушной обороны по вражеским беспилотникам.

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Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

В сообщении кованый указывается, что в Киевской области зафиксировано движение враждебных БПЛА, в регионе работают силы ПВО.

В свою очередь в КМВА заявили, что ПВО работает на подступах к Киеву. Жителей столицы просят находиться в укрытиях.

"На подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях!" – заявил начальник КМВА Сергей Попко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников, которые были запущены российскими захватчиками в ночь на 11 февраля.

Кроме того, мы ранее информировали, что на Днепропетровщине вражеский дрон попал в машину.

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