Атака БпЛА на Киев: в области работает ПВО

Жителей столицы просят находиться в укрытиях.
В Киеве и области в ночь на 11 февраля работают силы противовоздушной обороны по вражеским беспилотникам.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.
В сообщении кованый указывается, что в Киевской области зафиксировано движение враждебных БПЛА, в регионе работают силы ПВО.
В свою очередь в КМВА заявили, что ПВО работает на подступах к Киеву. Жителей столицы просят находиться в укрытиях.
"На подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях!" – заявил начальник КМВА Сергей Попко.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников, которые были запущены российскими захватчиками в ночь на 11 февраля.
Кроме того, мы ранее информировали, что на Днепропетровщине вражеский дрон попал в машину.
Читайте также:
- Удар по Харькову: спасатели обнаружили тело погибшего человека
- Оккупанты сбросили дрон на автомобиль: на Херсонщине заживо сгорели женщины (фото)
- РФ атаковала жилые кварталы Херсонщины: есть раненые