Кандидат у президенти США вважає, що це дозволить закінчити агресію Росії проти України.

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що війна між Україною та Росією має бути закінчена, та закликав не надсилати допомогу Україні та Ізраїлю.

Про це він заявив на своє му передвиборчому мітингу в Південній Кароліні, інформує Вloomberg.

"Ми повинні врегулювати цю війну, і я її врегулюю", — сказав Трамп.

Він висловив свою незгоду з ініціативою Сенату щодо надання додаткової фінансової допомоги Україні та Ізраїлю.

Крім того, він назвав президента України Володимира Зеленського "найвидатнішим комівояжером в історії" і спробував припустити, що США можуть "залишитися без сотень мільярдів доларів", якщо Україна укладе угоду з Росією, яка вторглася до країни два роки тому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сенат США підтримав початок обговорення законопроєкту про допомогу Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що кремлівський диктатор Путін похвалився тим, як його армія вбиває в Україні росіян.

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