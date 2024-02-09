Путін похвалився тим, як його армія вбиває в Україні росіян

Президент РФ намагався переконати свого співрозмовника і його аудиторію в тому, що в Україні відбувається "громадянська війна" і навів невдалий приклад.

Президент Російської Федерації Володимир Путін в інтерв'ю скандальному ексведучому американського телеканалу Fox News Такеру Карлсону розповів вигадану історію про те, що українські захисники під час бою з окупантами начебто вигукнули “росіяни не здаються” і всі загинули.

На цей момент звернув увагу український блогер Денис Казанський.

Путін цим прикладом намагався переконати свого співрозмовника і його аудиторію, що українці досі почуваються "росіянами" і в Україні відбувається щось схоже на “громадянську війну”.

Натомість господар Кремля мимоволі похвалився тим, що його армія вбиває в Україні “росіян”.

“Зрозуміло, що сама історія – чергова п'яна байка якогось воєнкора, але сам факт того, що Путін відчуває потребу “травити” такі байки з маніакальним блиском в очах – звичайно показовий. Чомусь йому важливо вірити, що його армія вбиває саме росіян”, - зазначив він.

Нагадаємо, Центр стратегічних комунікацій раніше повідомив про головні фейкові заяви Путіна в інтерв'ю колишньому американському телеведучому.

Читайте також: