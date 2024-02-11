Трамп призвал не оказывать помощь Украине и Израилю

Кандидат в президенты США считает, что это позволит закончить злость России против Украины.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что война между Украиной и Россией должна быть окончена, и призвал не направлять помощь Украине и Израилю.

Об этом он заявил на своем предвыборном митинге в Южной Каролине, информирует Вloomberg.

"Мы должны урегулировать эту войну, и я ее урегулирую", — сказал Трамп.

Он выразил свое несогласие с инициативой Сената о предоставлении дополнительной финансовой помощи Украине и Израилю.

Кроме того, он назвал президента Украины Владимира Зеленского "выдающимся коммивояжером в истории" и попытался предположить, что США могут "остаться без сотен миллиардов долларов", если Украина заключит соглашение с Россией, которое вторглось в страну два года назад.

Напомним, ранее сообщалось, что Сенат США поддержал начало обсуждения законопроекта о помощи Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что кремлевский диктатор Путин похвастался тем, как его армия убивает россиян в Украине.

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