Трамп призвал не оказывать помощь Украине и Израилю

Кандидат в президенты США считает, что это позволит закончить злость России против Украины.
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что война между Украиной и Россией должна быть окончена, и призвал не направлять помощь Украине и Израилю.
Об этом он заявил на своем предвыборном митинге в Южной Каролине, информирует Вloomberg.
"Мы должны урегулировать эту войну, и я ее урегулирую", — сказал Трамп.
Он выразил свое несогласие с инициативой Сената о предоставлении дополнительной финансовой помощи Украине и Израилю.
Кроме того, он назвал президента Украины Владимира Зеленского "выдающимся коммивояжером в истории" и попытался предположить, что США могут "остаться без сотен миллиардов долларов", если Украина заключит соглашение с Россией, которое вторглось в страну два года назад.
Напомним, ранее сообщалось, что Сенат США поддержал начало обсуждения законопроекта о помощи Украине.
Кроме того, мы ранее информировали, что кремлевский диктатор Путин похвастался тем, как его армия убивает россиян в Украине.
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