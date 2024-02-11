Глава Мюнхенской конференции: Россия может напасть на НАТО

Целями для Путина могли стать страны Балтии и Молдова.
Глава Мюнхенской конференции безопасности Кристоф Гойсген заявил, что российские агрессоры могут после Украины атаковать одну из стран НАТО.
Об этом он заявил, отвечая на вопрос, считает ли он, что диктатор Путин может отдать приказ о таком нападении.
"Конечно. В конце концов, Путин неоднократно говорил, что распад Советского Союза был величайшей катастрофой 20-го века, потому что в результате этого многие россияне оказались за пределами России", — сказал Гойсген.
По его словам, "Путин стремился восстановить Великую Россию в границах несуществующего Советского Союза, глобальную империю, в которой он правил бы как царь".
Он предположил, что целью Путина могли бы стать страны Балтии и Молдова.
В то же время Гойсген отказался спекулировать на тему того, на что может решиться российский диктатор.
"Но мы должны сделать все, чтобы Украина получила оружие и военную помощь, необходимое ей для успешного противостояния российским агрессорам и изгнания их со своей территории", – сказал он.
Напомним, ранее сообщалось, что диктатор Путин похвастался тем, как его армия убивает в Украине россиян.
Кроме того, мы ранее информировали, что диктатор Путин более 20 раз упомянул о Германии в интервью Карлсону.
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