Глава Мюнхенской конференции: Россия может напасть на НАТО

Глава Мюнхенской конференции безопасности Кристоф Гойсген заявил, что российские агрессоры могут после Украины атаковать одну из стран НАТО.

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Об этом он заявил, отвечая на вопрос, считает ли он, что диктатор Путин может отдать приказ о таком нападении.

"Конечно. В конце концов, Путин неоднократно говорил, что распад Советского Союза был величайшей катастрофой 20-го века, потому что в результате этого многие россияне оказались за пределами России", — сказал Гойсген.

По его словам, "Путин стремился восстановить Великую Россию в границах несуществующего Советского Союза, глобальную империю, в которой он правил бы как царь".

Он предположил, что целью Путина могли бы стать страны Балтии и Молдова.

В то же время Гойсген отказался спекулировать на тему того, на что может решиться российский диктатор.

"Но мы должны сделать все, чтобы Украина получила оружие и военную помощь, необходимое ей для успешного противостояния российским агрессорам и изгнания их со своей территории", – сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что диктатор Путин похвастался тем, как его армия убивает в Украине россиян.

Кроме того, мы ранее информировали, что диктатор Путин более 20 раз упомянул о Германии в интервью Карлсону.

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