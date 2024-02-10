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Путин более 20 раз вспомнил о Германии в интервью Карлсону: в чем причина — Bild

Путин более 20 раз вспомнил о Германии в интервью Карлсону: в чем причина — Bild

Президент РФ Владимир Путин / Фото: Associated Press

Обозреватели Bild считают, что целью такого "путинского пропагандистского шоу" была попытка призвать ФРГ снова покупать российский газ.

В двухчасовом интервью бывшему ведущему американского телеканала Fox News Такеру Карлсону Владимир Путин очень часто упоминал о Германии. Кроме оправдания внешней политики Гитлера, о котором диктатор упомянул 16 раз, он рассуждал и о современности.

Как подсчитали обозреватели немецкого издания Bild, слова "Германия", "ФРГ" и "немцы" прозвучали из его уст более 20 раз.

Вот наиболее красноречивые упоминания о стране, в восточной части которой Путин в свое время находился как агент КГБ.

  • Президент РФ похвалил западногерманского министра 1970-х Эгона Бара. Этот социал-демократ был одним из авторов Новой восточной политики канцлера Вилли Брандта по сближению с СССР и странами соцлагеря. Кремлевский диктатор назвал Бара "умным дедом" и сказал, что "были умные люди, в том числе и в Германии".
  • Путин раскритиковал ФРГ из-за того, что она больше не покупает российский газ. Он призвал Берлин нажать на Киев и Варшаву, чтобы те возобновили транзит, а также начать снабжение уцелевшей нитью "Северного потока — 2".
  • Путин считает, что власть ФРГ руководствуется не национальными интересами, а "интересами коллективного Запада".

Обозреватели Bild считают, что целью такого "путинского пропагандистского шоу" была попытка призвать ФРГ снова покупать российский газ.

Журналисты напомнили, что экономические санкции Запада, в частности Германии, против России наносят ей существенный ущерб. По данным Еврокомиссии, только за 2022 год объем производства в РФ сократился на 10,4%.

Напомним, в упомянутом интервью Владимир Путин заявил, что поляки заставили Гитлера напасть на них в 1939 году. В ответ министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский возмутился, что такие высказывания распространил американский журналист.

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