Алан Бадоев признался, почему его отец был против создания фильма "Довга доба"

Украинский режиссер Алан Бадоев рассказал, как его папа Казбек Идрисович отреагировал на замысел сына создать документальную ленту "Довга доба".

Картина выходит в украинский прокат с сегодняшнего дня, 10 февраля. На допремьерном показе "Довгої доби" Алан Бадоев в комментарии ТСН.ua рассказал о реакции папы на фильм. Так, по словам режиссера, сначала Казбек Идрисович колебался, не будет ли лента эмоционально тяжелой для украинцев. Впрочем, после просмотра картины "Довга доба", он был очень доволен невероятным результатом.

"Папа говорил, что не надо делать этот фильм, потому что это будет очень тяжело. Но, конечно, он папа и заботится о своем сыне. Но сегодня он меня обнял и был очень доволен", - рассказал Алан.

Отец Алана Бадоева / Фото: instagram.com/alanbadoev

Также Бадоев признался, что стремится показать документальный фильм и своим двум детям, проживающим за рубежом. Он подчеркнул, что это обязательно произойдет, но после войны.

"Я сам обязательно покажу ленту, но для этого мне нужно их увидеть, а для этого должна закончиться война", – поделился знаменитость.

Отметим, фильм "Довга доба" – совместный проект Алана Бадоева и 1+1 Украина, который раскрывает 12 тысяч историй украинцев, испытавших ужасы войны. Все сцены фильма сняты непосредственно украинцами на их гаджеты. Показы долгожданной премьеры фильма проходят в разных городах Украины. Все вырученные средства по продаже билетов будут направлены на помощь тяжело раненым военным.

К слову, ТВ-премьера фильма состоится 24 февраля в 22:00 на телеканале 1+1 Украина и будет посвящена второй годовщине полномасштабного вторжения.

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