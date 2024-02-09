Путін в інтерв'ю пропагандисту Карлсону заявив, що поляки "змусили" Гітлера напасти на них (відео)

Володимир Путін заявив, що поляки змусили Гітлера напасти на них у 1939 році. Звісно, він же так вмовляв їх віддати Польщу. І йому, впевнений глава РФ, більше нічого не залишалося, крім як розпочати Другу світову війну.

Про це він сказав в інтерв'ю ведучому американського телеканалу Fox News Такеру Карлсону.

Путін заявив, що поляки "змусили" Гітлера напасти на них

Нагадаємо, скандально відомий колишній ведучий американського телеканалу Fox News Такер Карлсон приїхав до Москви й заявив, що візьме інтерв'ю у російського диктатора Володимира Путіна.

Читайте також: