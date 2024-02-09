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Путін в інтерв'ю пропагандисту Карлсону заявив, що поляки "змусили" Гітлера напасти на них (відео)

Путін в інтерв'ю пропагандисту Карлсону заявив, що поляки "змусили" Гітлера напасти на них (відео)

Путін в інтерв'ю пропагандисту Карлсону заявив, що поляки "змусили" Гітлера напасти на них (відео)

Президент Володимир Путін дав інтерв'ю Такеру Карлсону / Скриншот

Лідер РФ вчергове вразив своєю шизофренією.

Володимир Путін заявив, що поляки змусили Гітлера напасти на них у 1939 році. Звісно, він же так вмовляв їх віддати Польщу. І йому, впевнений глава РФ, більше нічого не залишалося, крім як розпочати Другу світову війну.

Про це він сказав в інтерв'ю ведучому американського телеканалу Fox News Такеру Карлсону.

Путін заявив, що поляки "змусили" Гітлера напасти на них

Путін заявив, що поляки "змусили" Гітлера напасти на них

Нагадаємо, скандально відомий колишній ведучий американського телеканалу Fox News Такер Карлсон приїхав до Москви й заявив, що візьме інтерв'ю у російського диктатора Володимира Путіна.

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