Гуменюк розповіла про проблеми у загарбників з ракетами "Калібр"

Російські загарбники цього року здійснили кілька масованих ракетних ударів, під час яких ворог також застосовував ракети "Калібр".

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Про це в етері телеканалу Київ24 заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

Вона заявила що два рази росіяни запускали по три "Калібри", що є не типовими випадками.

Гуменюк зазначила, під час атаки 2 січня вони використали надводний ракетоносій.

Також під час крайньої ракетної атаки загарбники використали підводний ракетоносій, який не був на бойовому чергуванні. Окупанти вивели його під час ракетної атаки, щоб це було несподіванкою для сил ППО.

"Але, ще раз зауважу, таке нетипове використання. Очевидно, одна не зійшла. Тобто, коли випускається три ракети є дуже велика підозра, доля ймовірності, що щось не спрацювало і одна з ракет або заклинила, або не вийшла, або ще сталися якісь негаразди", - сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що це може свідчити про зношеність ракетних установок на носіях, тому загарбники дуже залежать від об'єктів інфраструктури, що залишилися у Севастополі, які вони використовували під час обслуговування ракетних установок і завантаження самих "Калібрів".

Гуменюк зазначила, що ворог наразі обмежений у ресурсі використання "Калібрів", адже поновитися їм дуже складно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Гуменюк розповіла про ракетну небезпеку з моря та як на це вплинуло знищення "Івановца".

Крім того, ми раніше інформували, що речник Повітряних сил Юрій Ігнат прокоментував нічну атаку РФ дронами на Україну.

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