Россияне с самого утра обстреливают Херсон: раздаются взрывы

Сегодня, 19 февраля, россияне обстреливают Херсон с временно оккупированного левого берега. Взрывы раздаются с самого утра.

Об этом сообщил глава МВА Роман Мрочко.

"Херсон под вражеским огнем! Несколько взрывов прогремели в прибрежных зонах. Будьте осторожны! Перейдите в более безопасные места!" – написал он.

Напомним, российская армия 5 февраля совершила массированный обстрел Херсона. Известно о 4 погибших и 1 раненом.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новые атаки оккупантов на Херсон! Вражеские снаряды попали в центре – есть погибшие и раненые!

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