У Макіївці "приліт" по нафтобазі окупантів (відео)

Так, нафтобаза у Макіївці, вочевидь, збивала собою українські ракети. Над нею стоїть густий стовп диму.

Про е пишуть журналіст Денис Казанський.

У Макіївці "приліт" по нафтобазі окупантів

"Макіївка особливо прекрасна після збиття “чогось” власними нафтобазами. Хорошо", – додав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Раніше військово-політичний аналітик Дмитро Снєгірьов прокоментував інформацію про вибухи у Макіївці. Так, ЗСУ тримають під вогневим контролем тилову логістику окупаційних військ, тому завдають ударів по місцях розташування особового складу – це пункти постійної дислокації та польові склади з БК.

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