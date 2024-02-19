В Макеевке "прилет" по нефтебазе окупантов (видео)

Военные объекты окупантов на ТОТ продолжают терпеть поражения.

Так, нефтебаза в Макеевке, очевидно, сбивала собой украинские ракеты. Над ней стоит густой столб дыма.

Об этом пишут журналист Денис Казанский.

В Макеевке "прилет" по нефтебазе оккупантов

"Макеевка особенно прекрасна после сбития чего-то собственными нефтебазами. Хорошо", — добавил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Ранее военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев прокомментировал информацию о взрывах в Макеевке. Так, ВСУ держат под огневым контролем тыловую логистику оккупационных войск, поэтому наносят удары по местам расположения личного состава – это пункты постоянной дислокации и полевые составы из БК.

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