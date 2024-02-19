Путин "заказал" Авдеевку: зачем на самом деле она ему нужна

Российские кафиры давят по всей линии фронта. Авдеевка нужна кремлевскому диктатору Владимиру Путину накануне выборов.

Такое мнение в эфире телеканала FREEDOM высказал эксперт по международной безопасности Фонда Демократические инициативы им. Илья Кучерива Тарас Жовтенко.

Цель Путина

"Мы должны понимать, что стратегически российские войска под Авдеевкой в последние недели и месяцы больше выполняли даже не задачи, непосредственно касающиеся военной логики и логики ведения боевых действий, а скорее это те, которые были завязаны на определенных внутриполитических приоритетах в РФ ", — отметил эксперт.

Он напомнил, что нынешний российский диктатор Владимир Путин, желающий переизбраться на следующий срок, избрал войну против Украины как центральную идею своей так называемой предвыборной кампании.

По словам Жовтенко, для того чтобы создавать не просто пропагандистский шум, но и пробовать создать хоть какую-то картинку и какую-то имитацию победы, было выпущено соответствующее распоряжение по Авдеевке.

"То, что мы видели под Авдеевкой, тот уровень потерь, которые несли российские войска и при этом ежедневно продолжали эти штурмы, это, скорее всего, объясняется даже не военной логикой, а внутриполитической логикой", — говорит эксперт.

“Сейчас я думаю, что российское командование должно взять определенную паузу и понять, что произошло с точки зрения потерь, которые понес российский оккупационный контингент, что делать с восполнением этих потерь, потому что на самом деле все прекрасно понимают, что как минимум до конца так называемых президентской гонки в России такие акции с максимальным прессингом со стороны россиян по всей линии фронта с максимальными потерями российских войск будут продолжаться”, — добавил он.

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Приоритеты Кремля не изменятся

По мнению Жовтенко, российское политическое руководство даже после этой истории с Авдеевкой не отойдет от своих внутриполитических приоритетов: «Поэтому на самом деле российское командование понимает, что стратегическая задача до выборов — максимально давить на позиции украинских защитников, при этом не считаясь с потерями личного состава и техники”.

Далее очевидно российское военно-политическое руководство рассчитывает на то, что, возможно, после переназначения Путина на очередной срок правления Россией можно будет провести более активные мобилизационные мероприятия и соответственно каким-то образом восполнить те потери, которые российская армия несет не только под Авдеевкой, но и по всей протяженности фронта», – комментирует эксперт.

К чему нам следует готовиться

Он отметил, что мы стратегически должны быть готовы к тому, что на самом деле этот прессинг со стороны российской оккупационной армии, абсолютно игнорирующий все разумные пределы потерь с их стороны, будет продолжаться: “Ведь российское командование сейчас действует не в режиме профессионального военного анализа той ситуации, которая происходит. Очевидно, что они выполняют политический заказ и, к сожалению, это все будет продолжаться как минимум до объявления официальных результатов президентских выборов в РФ ”.

А дальше, по словам Жовтенко, российское руководство будет смотреть по ситуации, насколько российское население будет воспринимать или не воспринимать идею усиленной мобилизации и будут задействованы шаги для того, чтобы каким-либо образом восполнить потери, которые понесла российская оккупационная армия за этот период.

"Дальше будут планироваться операции, исходя из того, что им удастся подобрать из резервов человеческих и технологических, которые сейчас находятся под рукой у кремлевского руководства", — резюмировал эксперт.

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