Настя Каменских растрогала неожиданным дуэтом с автором хитов Энрике Иглесиаса

Певица Настя Каменских порадовала поклонников неожиданной новинкой.

Артистка представила новый трек Con Amor Se Cura. Композицию знаменитость создала с известным кубинским артистом, музыкальным продюсером и автором треков для популярных звезд, среди которых Энрике Иглесиас, Descemer Bueno.

Настя Каменских и Descemer Bueno / Фото: Пресс-служба NK

Настя Каменских также прокомментировала, что хотела донести своим новым треком. По словам исполнительницы, в песне поется о том, что любовь всегда всех объединяет.

"Хотя мы с Descemer Bueno из разных частей света, нас объединило творчество и любовь к музыке. Наша песня об умении любить — о том, что объединяет нас всех, откуда бы мы родом не были. Украинцы, как никто, знают, что такое боль и страдания, насколько страшное такое явление, как война. Но также украинцы — несгибаемая нация, которая даже в таких ужасных условиях сохранила свое умение любить, чувствовать светлые и добрые чувства. Именно их нам и хотелось бы подарить каждому слушателю!" – высказалась о дуэте артистка.

Настя Каменских / Фото: Пресс-служба NK

Кстати, Настя Каменских и Descemer Bueno уже представили совместный клип на песню Con Amor Se Cura. В видеоработе зрители могут увидеть процесс создания композиции в студии, а также моменты счастья и проявления разных видов любви между людьми.

Настя Каменских и Descemer Bueno / Фото: Пресс-служба NK

В частности, в съемках клипа Насти Каменских также приняло участие немало украинских звездных семей. Среди них были футболист Александр Зинченко с женой Владой и дочерьми, ведущий Тимур Мирошниченко с возлюбленной и детьми, певица Гайтана с дочерью, исполнительница Алена Омаргалиева с сыном и семья шоумена Григория Решетника.

В конце клипа зрители смогут увидеть особенную картину, которую Настя Каменских и Descemer Bueno вместе нарисовали в студии, а дети из Ирпеня, которые потеряли свои дома и живут в модульном городке, добавили свои рисунки, где каждый из них нарисовал, что для них означает слово "любовь".

Настя Каменских и Descemer Bueno / Фото: Пресс-служба NK

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