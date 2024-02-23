Будет ли обстрел 24 февраля: что говорят в Воздушных силах

Ожидать атак от России стоит всегда — не только к годовщине вторжения. Поэтому расслабляться не нужно.

Об этом пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал в эфире телемарафона 23 февраля.

"Ожидать от России какой-то гадости надо всегда, потому что это страна, которая пытается нас уничтожить. Возможно, и будет какая-нибудь привязка к датам, а возможно и не будет. Я хочу напомнить как было в прошлом году, была первая годовщина, все ждали и 23 февраля и 24. Тогда не было обстрелов ни 23, ни 24", — вспомнил он.

Игнат отметил, что в прошлом году массированный обстрел был не на годовщину вторжения, а 9 марта.

"Вплоть до этого времени была оттянута очередная массированная атака. Поэтому расслабляться не нужно, ПВО всегда в готовности к отражению воздушного нападения противника", — добавил спикер ВС.

Будет ли обстрел 24 февраля: что говорят военные

Ранее, 20 февраля, спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сказала, что оккупационные войска России уже не так активно используют свою авиацию на юге после сбития их пяти истребителей, однако определенные действия врага свидетельствуют о том, что РФ готовится к массированному удару по Украине.

"Мы видим, что потребность собрать информацию и активность внедрения этой деятельности могут свидетельствовать о том, что враг готовит очередной массированный удар … мы продолжаем отслеживать ситуацию", — подчеркнула Гуменюк.

Впоследствии, 22 февраля, она отметила, что ныне Воздушные силы фиксируют активность российской стратегической авиации, что может указывать на подготовку к ударам. В то же время ракетоносцы в Черном море пока не замечены. Сейчас россияне соблюдают приблизительный интервал между масштабными ракетными ударами, который составляет 7-10 дней.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.