"Аякс" против "Астон Виллы": результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций

Матчи 1/8 финала Лиги конференций состоятся 7 и 14 марта.
В пятницу, 23 февраля, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций сезона-2023/24.
В ней приняли участие 16 клубов: 8 команд, которые заняли первые места на групповом этапе, и 8 победителей стыковых матчей.
Согласно регламенту, победители матчей 1/16 финала получили статус несеяных и сразятся в 1/8 финала с командами, которые выиграли свои группы Лиги Европы.
Отметим, что команды из одной страны в этой стадии не могут встретиться.
Первые матчи 1/8 финала Лиги конференций состоятся 7 марта, ответные поединки – 14 марта.
Финал Лиги конференций состоится 29 мая на стадионе "Ая-София" в Афинах (домашняя арена АЕКа).
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
"Серветт" (Швейцария) – "Виктория" Пльзень (Чехия)
"Аякс" (Нидерланды) – "Астон Вилла" (Англия)
"Мольде" (Норвегия) – "Брюгге" (Бельгия)
"Юнион" (Бельгия) – "Фенербахче" (Турция)
"Динамо" Загреб (Хорватия) – ПАОК (Греция)
"Штурм" (Австрия) – "Лилль" (Франция)
"Маккаби" Хайфа (Израиль) – "Фиорентина" (Италия)
"Олимпиакос" (Греция) – "Маккаби" Тель-Авив (Израиль)
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