Лига Европы: результаты жеребьевки 1/8 финала

В пятницу, 23 февраля, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы сезона-2023/24.

В ней приняли участие 16 клубов: 8 команд, которые заняли первые места на групповом этапе, и 8 победителей стыковых матчей.

Согласно регламенту, победители матчей 1/16 финала получили статус несеяных и сразятся в 1/8 финала с командами, которые выиграли свои группы Лиги Европы.

Отметим, что команды из одной страны на этой стадии не могут встретиться.

Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 7 марта, ответные поединки – 14 марта.

Финал Лиги Европы состоится 22 мая в ирландском Дублине на стадионе "Авива".

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

"Спарта" Прага (Чехия) – "Ливерпуль" (Англия)

"Марсель" (Франция) – "Вильярреал" (Испания)

"Рома" (Италия) – "Брайтон" (Англия)

"Бенфика" (Португалия) – "Рейнджерс" (Шотландия)

"Фрайбург" (Германия) – "Вест Хэм" (Англия)

"Спортинг" (Португалия) – "Аталанта" (Италия)

"Милан" (Италия) – "Славия" Прага (Чехия)

"Карабах" (Азербайджан) – "Байер" (Германия)

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