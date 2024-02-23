Лига Европы: результаты жеребьевки 1/8 финала

Поединки 1/8 финала Лиги Европы состоятся 7 и 14 марта.
В пятницу, 23 февраля, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы сезона-2023/24.
В ней приняли участие 16 клубов: 8 команд, которые заняли первые места на групповом этапе, и 8 победителей стыковых матчей.
Согласно регламенту, победители матчей 1/16 финала получили статус несеяных и сразятся в 1/8 финала с командами, которые выиграли свои группы Лиги Европы.
Отметим, что команды из одной страны на этой стадии не могут встретиться.
Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 7 марта, ответные поединки – 14 марта.
Финал Лиги Европы состоится 22 мая в ирландском Дублине на стадионе "Авива".
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
"Спарта" Прага (Чехия) – "Ливерпуль" (Англия)
"Марсель" (Франция) – "Вильярреал" (Испания)
"Рома" (Италия) – "Брайтон" (Англия)
"Бенфика" (Португалия) – "Рейнджерс" (Шотландия)
"Фрайбург" (Германия) – "Вест Хэм" (Англия)
"Спортинг" (Португалия) – "Аталанта" (Италия)
"Милан" (Италия) – "Славия" Прага (Чехия)
"Карабах" (Азербайджан) – "Байер" (Германия)
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