Ліга Європи: результати жеребкування 1/8 фіналу

У п'ятницю, 23 лютого, відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи сезону-2023/24.

У ньому взяли участь 16 клубів: 8 команд, які посіли перші місця на груповому етапі, та 8 переможців стикових матчів.

Згідно з регламентом, переможці матчів 1/16 фіналу отримали статус несіяних і позмагаються в 1/8 фіналу з командами, які виграли свої групи Ліги Європи.

Зазначимо, що команди з однієї країни на цій стадії не можуть зустрітися.

Перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи відбудуться 7 березня, поєдинки у відповідь – 14 березня.

Фінал Ліги Європи відбудеться 22 травня в ірландському Дубліні на стадіоні "Авіва".

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи

"Спарта" Прага (Чехія) – "Ліверпуль" (Англія)

"Марсель" (Франція) – "Вільярреал" (Іспанія)

"Рома" (Італія) – "Брайтон" (Англія)

"Бенфіка" (Португалія) – "Рейнджерс" (Шотландія)

"Фрайбург" (Німеччина) – "Вест Гем" (Англія)

"Спортинг" (Португалія) – "Аталанта" (Італія)

"Мілан" (Італія) – "Славія" Прага (Чехія)

"Карабах" (Азербайджан) – "Баєр" (Німеччина)

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