Ліга Європи: результати жеребкування 1/8 фіналу

Поєдинки 1/8 фіналу Ліги Європи відбудуться 7 і 14 березня.
У п'ятницю, 23 лютого, відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи сезону-2023/24.
У ньому взяли участь 16 клубів: 8 команд, які посіли перші місця на груповому етапі, та 8 переможців стикових матчів.
Згідно з регламентом, переможці матчів 1/16 фіналу отримали статус несіяних і позмагаються в 1/8 фіналу з командами, які виграли свої групи Ліги Європи.
Зазначимо, що команди з однієї країни на цій стадії не можуть зустрітися.
Перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи відбудуться 7 березня, поєдинки у відповідь – 14 березня.
Фінал Ліги Європи відбудеться 22 травня в ірландському Дубліні на стадіоні "Авіва".
Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
"Спарта" Прага (Чехія) – "Ліверпуль" (Англія)
"Марсель" (Франція) – "Вільярреал" (Іспанія)
"Рома" (Італія) – "Брайтон" (Англія)
"Бенфіка" (Португалія) – "Рейнджерс" (Шотландія)
"Фрайбург" (Німеччина) – "Вест Гем" (Англія)
"Спортинг" (Португалія) – "Аталанта" (Італія)
"Мілан" (Італія) – "Славія" Прага (Чехія)
"Карабах" (Азербайджан) – "Баєр" (Німеччина)
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