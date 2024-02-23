Індексація пенсій: Шмигаль розповів, кого торкнеться підвищення

В Україні з 1 березня відбудеться індексація пенсій. Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні уряду.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Це вже третя індексація за час повномасштабної війни. Пенсії буде підвищено майже на 8%. Середній розмір підвищення складе 322 грн, а середня пенсія зросте до 5 717 грн", – наголосив він.

На кого очікує підвищення

За словами Шмигаля, індексація торкнеться, зокрема:

9,5 млн цивільних пенсіонерів

майже 600 тисяч пенсіонерів силових відомств

близько 100 тисяч "чорнобильців".

Крім того, з 1 квітня буде автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу.

"Також у 2024 році, вдруге поспіль, буде здійснено індексацію найнижчих пенсій", – підсумував Шмигаль.

Нагадаємо, ми писали про те, на кого чекає підвищення пенсій і яка максимальна сума.

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