Індексація пенсій: Шмигаль розповів, кого торкнеться підвищення

Індексація торкнеться понад 10 мільйонів українців.
В Україні з 1 березня відбудеться індексація пенсій. Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні уряду.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Це вже третя індексація за час повномасштабної війни. Пенсії буде підвищено майже на 8%. Середній розмір підвищення складе 322 грн, а середня пенсія зросте до 5 717 грн", – наголосив він.
На кого очікує підвищення
За словами Шмигаля, індексація торкнеться, зокрема:
- 9,5 млн цивільних пенсіонерів
- майже 600 тисяч пенсіонерів силових відомств
- близько 100 тисяч "чорнобильців".
Крім того, з 1 квітня буде автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу.
"Також у 2024 році, вдруге поспіль, буде здійснено індексацію найнижчих пенсій", – підсумував Шмигаль.
Нагадаємо, ми писали про те, на кого чекає підвищення пенсій і яка максимальна сума.
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