Нова дівчина екса Лорак відповіла на закиди, що "спить з одруженим"

Нова дівчина ексчоловіка Ані Лорак, турецького бізнесмена Мурата Налкакіоглу Анастасія поспілкувалася з підписниками в Instagram.

Модель відповіла на запитання фоловерів, які їх найбільше хвилюють. Зокрема, фани Анастасії поцікавилися, чи не мучить її совість через те, що вона крутить роман із все ще одруженим Муратом. Також модель відповіла, чи вірить вона в принцип бумерангу:

"Бумеранг в чому? Люди, ви хоч іноді думайте, що пишете. Треба бути +/- нормальною жінкою і хоч трохи цікавою, щоб з вами хоча б було про що поговорити. Щоб від вас чоловіки не тікали. Душа чоловіка - велика таємниця, яка одного разу розкривається лише одній-єдиній жінці. Сила його душі - в силі того кохання, яке він пізнає з нею. Я не живу порівнянням, не живу за правилами, які вигадані кимось. Я живу почуттями", - прокоментувала Анастасія.

Нова дівчина Мурата Налкакіоглу відповіла на хейт / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Розповіла модель й про те, що Мурат дуже добре поладнав з її сином Станіславом від попереднього шлюбу. Не стала обраниця бізнесмена також приховувати, що колись би хотіла вийти заміж за коханого чоловіка. Так вона відповіла на запитання, чи планують вони з Муратом одружитися:

"Це не до мене запитання. Це чоловік має планувати з вами одружитись. Ми вже більше, ніж більшість одружених людей. Ну а взагалі, зрозуміло, що я б хотіла вийти заміж за коханого чоловіка. Я ще доньку хочу", - розповіла про свої мрії Анастасія.

Нова дівчина Мурата Налкакіоглу відповіла на хейт / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Нова дівчина Мурата Налкакіоглу відповіла на хейт / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Разом з тим нова обраниця Налкакіоглу заявила, що не ревнує коханого до його минулого, адже "бачить себе, бачить минуле і розуміє, чому воно там".

Нова дівчина Мурата Налкакіоглу відповіла на хейт / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Не стала модель мовчати й відповіла тим, хто захейтив її через те, що вона "спить з одруженим чоловіком". Як відомо, Мурат досі за документами офіційно одружений зі своєю другою дружиною Лілією Реус. Анастасія вважає, що статус її коханого - це "легка формальність":

"Одружений - це коли щаслива родина з потенціалом на майбутнє, все інше - легка формальність. Я вам скажу більше, я не лише з ним сплю. Ще ми живемо разом і будуємо наше спільне майбутнє", - розповіла Анастасія.

Нова дівчина Мурата Налкакіоглу / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Нагадаємо, раніше нова обраниця Мурата Налкакіоглу розповіла, як на початку їхніх стосунків ставилася до хейту у її бік.

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