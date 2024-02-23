Зірка фільму "Сам удома" Ретрей визнав себе винним у домашньому насильстві

В Оклахомі завершився суд над американським актором Девіном Ретреєм, відомим за роллю База у культовій новорічній комедії "Сам удома".

У середі 21 лютого, під час засідання актор визнав себе винним за двома пунктами звинувачення у домашньому насильстві. Це, нарешті, поклало край справі після того, як вона розглядалася майже 3 роки.

У судових документах, які опинилися у розпорядження видання TMZ, йдеться що після того, як Ретрей подав заяву про визнання провини, суд вирішив не давати йому тюремного ув'язнення. Натомість він перебуватиме на випробувальному терміні протягом наступних трьох років. Також актор зобов'язаний пройти програму втручання щодо насильників та оцінку вживання наркотиків/алкоголю.

Девін Ретрей / Фото: Getty Images

Девін, який з'явився на судовому засіданні через відеозв'язок, також зобов'язаний покрити судові витрати і не мати контактів із жертвою.

Девін Ретрей у фільмі "Сам удома"

Нагадаємо, що колишня дівчина Девіна Ретрея звинуватила його у домашньому насильстві. Дівчина стверджувала, що під час п'яної сварки у грудні 2021 року, яка сталася між нею та актором, він штовхав, бив кулаками та притискав руки до її горла та рота.

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