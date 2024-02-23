Ціни на продукти: експерт розповів, чого очікувати навесні

Через зростання цін на молоко-сировину може здорожчати і український аграрний продукт.

В Україні продовжують зростати ціни на продукти. Основні з них можуть здорожчати уже навесні цього року.

Про це розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин виданню "Фокус".

За словами експерта, очікується здорожчання яєць через зростання цін на комбікорм для птахів.

"Так само у нас із борщовою групою. Посадили багато цибулі, посадили багато моркви. Точно не буде такого шаленого зростання цін, як було торік. Тобто все буде набагато спокійніше", – додав він.

Крім того, через польску блокоду кордону, є можливість дефіциту в молоко-сировини в Україні.

"Не буде ніякої заборони. Ми не будемо воювати з поляками. На сьогоднішній момент, це не більше, ніж попереджувальний захід. Це такий натяк на дзеркальні реакції. Поляки ж теж не заборонили українське масло. Вони лише блокують кордони", – сказав він.

Водночас через зростання цін на молоко-сировину може здорожчати і український аграрний продукт.

"Якщо ви пройдете по супермаркету, ви не побачите на сьогоднішній момент жодного імпортного виробника — лежить наше вітчизняне масло. Але найбільша проблема і те, що ми власно імпортуємо з Польщі, — ми з Польщі завозили молоко-сировину і тверді сири. В чому є проблема? В тому, що в Україні достатньо великий обсяг молоко-сировини виробляється у господарствах населення", – пояснив Пендзин.

Війна в Україні вплинула і на "кількість робочих рук".

"Ми ж розуміємо, що мобілізація жорстко пройшлася по селах, зменшилася загальна кількість людей, які там реально працюють в аграрному бізнесі. Як наслідок, ми маємо зменшення пропозицій. Зокрема, і свинячого м’яса, тому що дуже велика доля свинини вироблялася в домогосподарствах населення. Так само і з молоко-сировиною. Така ситуація провокує зростання цін на молочні продукти", – наголосив він.

Також ми писали, що у зв’язку з блокуванням поляками кордону та через потребу об'їжджати цю ділянку кордону під час імпорту скрапленого газу це пальне може здорожчати на 3 грн/л.

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