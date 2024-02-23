Цены на продукты: эксперт рассказал, чего ждать весной

В Украине продолжают расти цены на продукты. Основные из них могут подорожать уже весной этого года.

Об этом рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин изданию "Фокус".

По словам эксперта, ожидается удорожание яиц из-за роста цен на комбикорм для птиц.

"Так же у нас с борщевой группой. Посадили много лука, посадили много моркови. Точно не будет такого безумного роста цен, как было в прошлом году. То есть все будет гораздо спокойнее", — добавил он.

Кроме того, через польскую блокоду границы есть возможность дефицита в молоко-сырья в Украине.

"Не будет никакого запрета. Мы не будем воевать с поляками. На сегодняшний момент, это не больше, чем предупредительное мероприятие. Это такой намек на зеркальные реакции. Поляки же тоже не запретили украинское масло. Они лишь блокируют границы ", – сказал он.

В то же время из-за роста цен на молоко-сырье может подорожать и украинский аграрный продукт.

"Если вы пройдете по супермаркету, вы не увидите на сегодняшний момент ни одного импортного производителя – лежит наше отечественное масло. Но самая большая проблема и то, что мы собственно импортируем из Польши, – мы из Польши завозили молоко-сырье и твердые сыры. В чем есть проблема?В том, что в Украине достаточно большой объем молоко-сырья производится в хозяйствах населения", – пояснил Пендзин.

Война в Украине повлияла и на количество рабочих рук.

Мы же понимаем, что мобилизация жестко прошлась по селам, уменьшилось общее количество людей, которые там реально работают в аграрном бизнесе. Как следствие, мы имеем уменьшение предложений. В частности, и свиного мяса, потому что очень большая доля свинины производилась в домохозяйствах населения. Так же и с молоко-сырьем. Такая ситуация провоцирует рост цен на молочные продукты", – подчеркнул он.

Также мы писали, что в связи с блокированием поляками границы и из-за необходимости объезжать этот участок границы при импорте сжиженного газа это топливо может подорожать на 3 грн/л.

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