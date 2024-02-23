Новая девушка экса Лорак ответила на упреки, что "спит с женатым"

Новая девушка экс-мужа Ани Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налкакиоглу Анастасия пообщалась с подписчиками в Instagram.

Модель ответила на вопросы фолловеров, которые их больше всего волнуют. В частности, фаны Анастасии поинтересовались, не мучает ли ее совесть из-за того, что она крутит роман со все еще женатым Муратом. Также модель ответила, верит ли она в принцип бумеранга:

"Бумеранг в чем? Люди, вы хоть иногда думайте, что пишете. Надо быть +/- нормальной женщиной и хоть немного интересной, чтобы с вами хотя бы было о чем поговорить. Чтобы от вас мужчины не убегали. Душа мужчины – большая тайна, которая однажды раскрывается только одной-единственной женщине. Сила его души – в силе той любви, которую он познает с ней. Я не живу сравнением, не живу по правилам, выдуманным кем-то. Я живу чувствами", – прокомментировала Анастасия.

Новая девушка Мурата Налкакиоглу ответила на хейт / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Рассказала модель и о том, что Мурат очень хорошо поладил с ее сыном Станиславом от предыдущего брака. Не стала избранница бизнесмена также скрывать, что когда-нибудь хотела бы выйти замуж за любимого мужчину. Так она ответила на вопрос, планируют ли они с Муратом жениться.

"Это не ко мне вопрос. Это мужчина должен планировать на вас жениться. Мы уже больше, чем большинство женатых людей. Ну а вообще, понятно, что я бы хотела выйти замуж за любимого мужчину. Я еще дочку хочу", – рассказала о своих мечтах Анастасия.

Новая девушка Мурата Налкакиоглу ответила на хейт / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Новая девушка Мурата Налкакиоглу ответила на хейт / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Вместе с тем, новая избранница Налкакиоглу заявила, что не ревнует любимого к его прошлому, ведь "видит себя, видит прошлое и понимает, почему оно там".

Новая девушка Мурата Налкакиоглу ответила на хейт / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Не стала модель молчать и ответила тем, кто захейтил ее из-за того, что она "спит с женатым мужчиной". Как известно, Мурат до сих пор по документам официально женат на своей второй жене Лилии Реус. Анастасия считает, что статус ее возлюбленного – это "легкая формальность":

"Женат – это когда счастливая семья с потенциалом на будущее, все остальное – легкая формальность. Я вам скажу больше, я не только с ним сплю. Еще мы живем вместе и строим наше общее будущее", – рассказала Анастасия.

Новая девушка Мурата Налкакиоглу / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Напомним, ранее новая избранница Мурата Налкакиоглу рассказала, как в начале их отношений относилась к хейту в ее сторону.

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