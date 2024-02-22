Індексація пенсій: на кого чекає підвищення і яка максимальна сума

З 1 березня відбудеться чергова індексація пенсій. Йдеться про показник у 7,9%.

Про е в ефірі телемарафону членкиня Комітету Верховної Ради з питань бюджету Леся Забуранна.

Які категорії можуть розраховувати на підвищення

За словами Забуранної, індексація буде стосуватися переважної кількості пенсіонерів, який мають страховий стаж. Щобільше, з 1 липня буде проведена індексація для окремих категорій населення, таких я державні службовці, науковці, представники органів місцевого самоврядування.

Передбачається, що максимально пенсія збільшиться на 1577 гривень.

"І ще потрібно врахувати, що індексація буде стосуватись тих людей, які вийшли на пенсію до 2021 року. Ти, хто вийшли з 2021 по 2023 рік – відповідно індексація буде складати додаткових 100 гривень", – зауважила вона.

Нагадаємо, в Україні від 1 березня запланована індексація пенсій. Приблизний розмір індексації 2024-го становитиме 13%, а точні показники підвищення розрахують до кінця лютого.

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