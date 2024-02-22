Росія створює загрозу для країн Заходу під водою — Bloomberg

Російські підводні човни, ймовірно, мають здатність спускатися до дуже глибоко прокладених ділянок кабелів і порушувати їхню роботу.

Російська Федерація почала досліджувати підводну інфраструктуру Атлантичного океану, створюючи загрозу для глобальної мережі кабелів, якою передається майже весь Інтернет і відбувається фінансовий трафік.

Про це йдеться у публікації видання Bloomberg.

Видання з посиланням на доповідь, опубліковану на початку цього тижня організацією Policy Exchange у Британії, називає вразливою "ахіллесовою п'ятою" комплекс підводних кабелів, які забезпечують глобальний зв'язок. Його пошкодження загрожує світовій торгівлі, військовій готовності та логістиці, а також самому Інтернету.

У цій доповіді зазначено, що в усьому світі щодня відбувається понад 10 трильйонів доларів фінансових транзакцій, комерційних платежів і торгових операцій. Понад 95% світових комунікацій здійснюється мережею з приблизно 500 кабелів, прокладених через сім морів.

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Головний маршал авіації Британії Стюарт Вільям Піч у передмові до нової доповіді заявив, що РФ уже почала досліджувати підводну інфраструктуру Атлантичного океану як слабке місце.

Зокрема, російські підводні човни, ймовірно, мають здатність спускатися до дуже глибоко прокладених ділянок кабелів і порушувати їхню роботу. Розглядається варіант з їх знищенням або підключенням до них з метою маніпулювання даними.

У публікації наголошують на необхідності вдосконалити технології захисту кабелів.

"Як у наступальному, так і в оборонному плані нам необхідно інвестувати у війну на морському дні. Це означає вдосконалення наших власних підводних систем, включно з атомними підводними човнами і новими класами підводних безпілотних апаратів, здатних протистояти кораблям противника", - пише Bloomberg.

Нагадаємо, розвідувальне співтовариство США вважає загрозою для національної безпеки створення в Росії засобів, здатних знищувати супутники на навколоземній орбіті.

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