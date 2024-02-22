Россия создает угрозу странам Запада под водой — Bloomberg

Российские подлодки, вероятно, обладают способностью спускаться к очень глубоко проложенным участкам кабелей и нарушать их работу.

Российская Федерация начала исследовать подводную инфраструктуру Атлантического океана, создавая угрозу глобальной сети кабелей, которой передается почти весь Интернет и происходит финансовый трафик.

Об этом говорится в публикации издания Bloomberg.

Издание со ссылкой на доклад, опубликованный в начале этой недели организацией Policy Exchange в Британии, называет уязвимой "ахиллесовой пятой" комплекс подводных кабелей, обеспечивающих глобальную связь. Его повреждение угрожает мировой торговле, военной готовности и логистике, а также самому Интернету.

В этом докладе говорится, что во всем мире ежедневно происходит более 10 триллионов долларов финансовых транзакций, коммерческих платежей и торговых операций. Более 95% мировых коммуникаций осуществляется сетью из примерно 500 кабелей, проложенных через семь морей.

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Главный маршал авиации Британии Стюарт Уильям Пич в предисловии к новому докладу заявил, что РФ уже начала исследовать подводную инфраструктуру Атлантического океана как слабое место.

В частности, российские подлодки, вероятно, обладают способностью спускаться к очень глубоко проложенным участкам кабелей и нарушать их работу. Рассматривается вариант с их уничтожением или подключением к ним с целью манипулирования данными.

В публикации отмечают необходимость усовершенствовать технологии защиты кабелей.

"Как в наступательном, так и в оборонном плане нам необходимо инвестировать в войну на морском дне. Это означает усовершенствование наших собственных подводных систем, включая атомные подлодки и новые классы подводных беспилотных аппаратов, способных противостоять кораблям противника", — пишет Bloomberg.

Напомним, разведывательное сообщество США считает угрозой национальной безопасности создание в России средств, способных уничтожать спутники на околоземной орбите.

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