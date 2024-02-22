Відомий український режисер зізнався, що мав секс із чоловіком

Відомий український режисер та дизайнер Олексій Залевський зізнався, що мав секс із чоловіком.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" знаменитість розповів, що це було 30 років тому, за часів його молодості. За словами Залевського, він тоді був молодим та експериментував. Однак більше такого досвіду в режисера не було.

"Секс із чоловіком у мене був років 30 тому. Було й було. Називатися геєм, якщо в мене 30 років тому був секс із чоловіком, то якось дивно. Називатися геєм…Може, я й буду геєм, не знаю, може, я когось зустріну. Наразі я можу сказати, що так, в мене був секс із чоловіком. Всі в молодості експериментують, мені не соромно, в мене гарні про це спогади, але більше цього не було", - зізнався режисер.

Олексій Залевський / Фото: скриншот з відео

Олексій Залевський також додав, що не вважає себе представником ЛГБТ-спільноти. Також режисер поділився, що насамперед його цікавлять почуття та емоції, які викликає людина, а не її фізичне тіло та стать.

"Я не приписував себе до ЛГБТ-спільноти. Я з геями чудово спілкуюся, але я себе не вважаю геєм. Якби я був 100% геєм, я б, напевно, по-іншому поводився б. Я більше про почуття, емоції. Мене більше приваблює людина, емоції, характер", - поділився режисер.

Олексій Залевський

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