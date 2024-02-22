Матір Навального почали шантажувати слідчі: що вимагають

У Росії матері опозиціонера Олексій Навального не віддають тіло сина. Її шантажують силовики та намагаються заборонити відкрито ховати загиблого в колонії політика.

Про це пишуть російські телеграм-канали з посиланням на відео, яке оприлюднила жінка.

За її словами, їй показали тіло Навального, проте заборонили його забирати. Крім того, слідчі СК міста Салехард висувають умови щодо того, як і коли ховати політика.

“Майже добу я провела там (у Слідчому комітеті, - ред.) одна, наодинці зі слідчими та криміналістами. Адвоката вони пустили лише сьогодні пообіді. Вчора ж увечері вони таємно відвезли мене до моргу, де показали Олексія. Слідчі стверджують, що їм відома причина смерті. У них готові всі медичні та юридичні документи, які я бачила. А медичне свідоцтво про смерть підписувала. За законом, вони повинні мені одразу віддати тіло Олексія, але вони не зробили цього досі. Натомість вони шантажують мене, ставлять мені умови: де, коли і як має бути похований Олексій”, - розповіла мати політика.

Вона також додала, що “слідчім надходять накази з Кремля чи з центрального апарату СК”, які кажуть, що опозиціонера треба поховати таємно, без прощання.

“Вони хочуть перевезти мене на околицю цвинтаря до свіжої могили та сказати: ось тут лежить ваш син. Я на це не погоджуюся. Я хочу, щоб і у вас, кому Олексій дорогий, для кого його смерть стала особистою трагедією, була можливість з ним попрощатися. Я записую цей ролик, бо вони почали мені погрожувати. Дивлячись мені в очі, вони кажуть, що якщо я не погоджуся на таємні похорони, вони щось зроблять із тілом мого сина. Слідчий Воропаєв відкрито сказав мені: час працює не на вас, труп розкладається”, - наголосила жінка.

Нагадаємо, що в Росії Лавров звинуватив у вбивстві Навального Німеччину.

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