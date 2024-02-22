Загроза реальна: Жорін про "приєднання" Придністров'я до РФ та шляхи вирішення проблеми

На думку військового, Молдова могла б звернутися до України за допомогою у вирішенні проблеми з сепаратистським анклавом.

Майор ЗСУ, заступник командира 3-ї штурмової бригади, екскомандир полку "Азов" Максим Жорін називає можливість офіційного "приєднання" невизнаного Придністровʼя до Росії цілком реальною.

Про це він написав у Telegram.

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"За логікою РФ, постійна ескалація – це найкращий спосіб тримати своє стадо в тонусі та готувати велику війну проти НАТО", – розмірковує Жорін.

Він зауважив, що у Придністровʼї давно стоять російські війська – тому цю територію і так де-факто можна називати підконтрольною РФ.

"Складно зрозуміти, чому Захід досі дає можливість існувати цьому утворенню. Через свою слабкість тепер матимуть ще більшу проблему. А Молдова могла б, до речі, звернутись до нас за допомогою", – підсумував військовий.

Раніше повідомлялося, що наприкінці лютого невизнане Придністров'я може попросити Путіна про "приєднання" до складу РФ. 28 лютого у Придністров'ї планують вперше за 18 років провести з'їзд депутатів усіх рівнів і саме там нібито можуть звернутися до російського диктатора про анексію регіону.

Водночас, на думку військового експерта Вадима Денисенка, ймовірність раптового оголошення про приєднання Придністров'я до Росії близька до нуля.

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