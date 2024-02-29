В Сумской области прогремели 204 взрыва

За прошедшие сутки российские захватчики совершили 42 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Также читайте В Полтавской области раздался взрыв во время воздушной тревоги

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Всего было зафиксировано 204 взрыва. Обстрелы потерпели Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Ворожбянская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманьская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Свеская общины.

Белопольское общество: враг бил из минометов (19 взрывов), артиллерии (12 взрывов), танка (5 взрывов).

Свеское общество: осуществлен пуск с реактивного самолета ракет НАР (3 взрыва).

Юношеская община: зафиксирован сброс с БПЛА боеприпасов ВОГ (3 взрыва) и минометный обстрел (7 взрывов).

Краснопольское общество: были минометные обстрелы (10 взрывов) и артобстрелы (19 взрывов).

Эсманьская община: произведен обстрел из автоматического оружия, гранатомета (10 взрывов), миномета (2 взрыва).

Новослободская община: россияне ударили из ствольной артиллерии (24 взрывов), РСЗО (20 взрывов) и минометов (3 взрыва).

Ворожская община: зафиксирована атака 1 БпЛА (1 взрыв).

Великописаревское общество: 19 мин сбросил враг на территорию общины. Также произошла атака FPV-дрона (1 взрыв).

Хотинская община: удар FPV-дроном (1 взрыв) и минометные обстрелы (24 взрыва).

Середино-будская община: россияне ударили из минометов (9 взрывов) и артиллерии (3 взрыва).

Зноб-Новгородская община: зафиксирован минометный обстрел (6 взрывов) и обстрел из ствольной артиллерии (3 взрыва).

Напомним, ранее сообщалось, что Россия нанесла авиационный удар по вокзалу на Харьковщине.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне забросали бомбами жилые кварталы в Курахово.

Читайте также: