В Сумской области прогремели 204 взрыва

Захватчики продолжают обстреливать Сумщину.
За прошедшие сутки российские захватчики совершили 42 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Всего было зафиксировано 204 взрыва. Обстрелы потерпели Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Ворожбянская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманьская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Свеская общины.
- Белопольское общество: враг бил из минометов (19 взрывов), артиллерии (12 взрывов), танка (5 взрывов).
- Свеское общество: осуществлен пуск с реактивного самолета ракет НАР (3 взрыва).
- Юношеская община: зафиксирован сброс с БПЛА боеприпасов ВОГ (3 взрыва) и минометный обстрел (7 взрывов).
- Краснопольское общество: были минометные обстрелы (10 взрывов) и артобстрелы (19 взрывов).
- Эсманьская община: произведен обстрел из автоматического оружия, гранатомета (10 взрывов), миномета (2 взрыва).
- Новослободская община: россияне ударили из ствольной артиллерии (24 взрывов), РСЗО (20 взрывов) и минометов (3 взрыва).
- Ворожская община: зафиксирована атака 1 БпЛА (1 взрыв).
- Великописаревское общество: 19 мин сбросил враг на территорию общины. Также произошла атака FPV-дрона (1 взрыв).
- Хотинская община: удар FPV-дроном (1 взрыв) и минометные обстрелы (24 взрыва).
- Середино-будская община: россияне ударили из минометов (9 взрывов) и артиллерии (3 взрыва).
- Зноб-Новгородская община: зафиксирован минометный обстрел (6 взрывов) и обстрел из ствольной артиллерии (3 взрыва).
Напомним, ранее сообщалось, что Россия нанесла авиационный удар по вокзалу на Харьковщине.
Кроме того, мы ранее информировали, что россияне забросали бомбами жилые кварталы в Курахово.
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