У Сумській області пролунало 204 вибухи

Протягом минулої доби російські загарбники здійснили 42 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Всього було зафіксовано 204 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Свеська громади.

Білопільська громада: ворог бив з мінометів (19 вибухів), артилерії (12 вибухів), танку (5 вибухів).

Свеська громада: здійснено пуск з реактивного літака ракет НАР (3 вибухи).

Юнаківська громада: зафіксовано скидання з БпЛА боєприпасів ВОГ (3 вибухи) та мінометний обстріл (7 вибухів).

Краснопільська громада: були мінометні обстріли (10 вибухів) та артобстріли (19 вибухів).

Есманьська громада: здійснено обстріл з автоматичної зброї, гранатомету (10 вибухів), міномету (2 вибухи).

Новослобідська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії (24 вибухів), РСЗВ (20 вибухів) та мінометів (3 вибухи).

Ворожбянська громада: зафіксовано атаку 1 БпЛА (1 вибух).

Великописарівська громада: 19 мін скинув ворог на територію громади. Також відбулася атака FPV-дрону (1 вибух).

Хотінська громада: здійснено удар FPV-дроном (1 вибух) та мінометні обстріли (24 вибухи).

Середино-Будська громада: росіяни вдарили з мінометів (9 вибухів) та артилерії (3 вибухи).

Зноб-Новгородська громада: зафіксовано мінометний обстріл (6 вибухів) та обстріл зі ствольної артилерії (3 вибухи).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія завдала авіаційного удару по вокзалу на Харківщині.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни закидали бомбами житлові квартали в Кураховому.

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