Синоптики оновили прогноз на останній день зими в Україні

Буде тепло та без опадів.
Сьогодні, 29 лютого, в Україні очікується суха погода, але пануватиме мінлива хмарність. Вітер південно-східний, південний, 5-10 м/с.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Вночі та вранці у західних областях та південній частині місцями туман.
Температура повітря у західних областях вдень становитиме +10...15°С, на Закарпатті буде до +19°С, а на решті території вдень у межах +6...11°С. На крайньому півдні країни стовпчики піднімуться до +14°С.
На Київщині також буде хмарно та без опадів.
Вітер південно-східних напрямків. Температура по області вдень становитиме +6...11°С.
У Києві сьогодні сухо. Вдень у столиці теж потепліє до +6...11°С.
Яка погода чекає нас у перший весняний місяць, читайте у новині.
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