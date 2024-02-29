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Синоптики оновили прогноз на останній день зими в Україні

Синоптики оновили прогноз на останній день зими в Україні

Сьогодні буде тепло / Фото: pixabay.com

Буде тепло та без опадів.

Сьогодні, 29 лютого, в Україні очікується суха погода, але пануватиме мінлива хмарність. Вітер південно-східний, південний, 5-10 м/с.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Вночі та вранці у західних областях та південній частині місцями туман.

Температура повітря у західних областях вдень становитиме +10...15°С, на Закарпатті буде до +19°С, а на решті території вдень у межах +6...11°С. На крайньому півдні країни стовпчики піднімуться до +14°С.

На Київщині також буде хмарно та без опадів. 

Вітер південно-східних напрямків. Температура по області вдень становитиме +6...11°С.

У Києві сьогодні сухо. Вдень у столиці теж потепліє до +6...11°С.

Яка погода чекає нас у перший весняний місяць, читайте у новині.

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