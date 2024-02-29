У Пентагоні розглядають можливість постачання зброї Україні в обхід Конгресу

У Міністерстві оборони Сполучених Штатів розглядають сценарій, згідно з яким буде використано джерело фінансування військової допомоги для допомоги Україні, навіть без дозволу Конгресу.

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Про це інформує CNN з посиланням на власні джерела у Пентагоні.

У повідомленні вказується, що Міністерство оборони США все ще має близько 4 мільярдів у фонді президентських повноважень (PDA), які доступні для України. Пентагон може використати ці кошти для допомоги Києву.

Раніше Міноборони США неохоче витрачали ці кошти, оскільки нема гарантій, що Конгрес відшкодує їх через запит адміністрації на додаткове фінансування в розмірі 60 мільярдів доларів. Використання цих запасів може вплинути на боєготовність армії США.

"Але в умовах, коли Україна все більше відчайдушно потребує військової допомоги США, а республіканці в Палаті представників відмовляються проводити голосування щодо надання додаткового фінансування, високопосадовці оборонного відомства обговорюють, чи існує якась внутрішня фінансова подушка, яка б дозволила міністерству витратити хоча б частину з тих 4 мільярдів доларів, що залишилися, на допомогу Україні у боротьбі з Росією", – повідомляє видання.

Джерела видання підкреслюють, що остаточно рішення ще ніхто не приймав, але розмови про цей варіант стають дедалі нагальнішими, оскільки ситуація на полі бою встає все складнішою.

Міністерства оборони підполковник Гаррон Гарн заявив: "Міністерство оборони продовжує закликати Конгрес ухвалити додатковий бюджет, щоб підтримати Україну в скрутний для неї час і поповнити наші запаси".

У Пентагоні заявили, що частину цих коштів можна буде використати для допомоги Україні, навіть якщо не знайдеться грошей всередині країни, які можна було б використати для їх поповнення. Разом з тим для Міноборони США не є безпрецедентним знайти додаткові, несподівані джерела фінансування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білий дім закликав спікера Палати представників Майка Джонсона негайно поставити на голосування допомогу Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що президент США Джо Байден заявив, що наслідки бездіяльності Конгресу у питанні допомоги Україні жахливі.

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