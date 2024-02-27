Что будет с курсом доллара в марте и от чего он будет зависеть

Курс доллара в марте останется на нынешнем уровне, если американцы наконец-то проголосуют за дополнительную финансовую поддержку Украины.

Курс доллара в марте 2024 года будет зависеть от решения США о предоставлении дополнительной макрофинансовой помощи Украине в размере 60 млрд. дол.

Об этом рассказал экономический эксперт, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, сообщает "Факты ICTV".

Если США не примут решение о помощи для Украины – курс доллара в марте, вероятно, будет ослабевать.

"Если мы с вами увидим, что американцы денег не дадут, то Украина будет аккумулировать очень много дополнительных ресурсов для финансирования закупки вооружения. Наверное, будут сокращаться какие-то социальные расходы, чтобы выделить дополнительные деньги", – оценил эксперт.

Кроме того, напомнил Пендзин, в марте в Украине проводится индексация социальных стандартов. Поэтому даже несмотря на то, что государству должен поступить первый платеж от ЕС в размере 4,5 млрд евро, остается вопрос, хватит ли этих денег.

Экономический эксперт предположил, что украинскому правительству может придется растягивать индексацию на более длительный период.

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Однако если в США проголосуют за деньги для Украины, изменений с курсом доллара не ожидается.

"Если дадут, то ничего не будет меняться и март будет таким же, как и февраль. Коридор — 38-39 грн за доллар", — прогнозирует Пендзин.

Напомним, по оценкам финансового аналитика Тараса Лесового, в марте в Украине ожидаются "качели" на валютном рынке: курсы могут и расти, и снижаться.

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