В Украине проведут перерасчет пенсий – ПФУ

В Украине с 1 марта 2024 года вместе с ежегодной индексацией проведут перерасчет пенсий с учетом размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, установленного на 1 января 2024 года.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Так, в связи с ростом прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц с 2093 грн до 2361 грн увеличиваются размеры минимальной пенсии по возрасту и доплаты за сверхурочный стаж (неработающим пенсионерам), надбавок и повышений, минимальных пенсионных выплат, максимальной пенсии, зависящих от прожиточного минимума.

В Пенсионном фонде добавили, что перерасчет пенсий будет проведен без дополнительных обращений к пенсионерам.

Напомним, с 1 марта состоится очередная индексация пенсий – кого ждет повышение и какая максимальная сумма.

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