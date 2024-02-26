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Байден встретится со спикером Палаты представителей, чтобы разблокировать помощь для Украины

Байден встретится со спикером Палаты представителей, чтобы разблокировать помощь для Украины

Президент США Джо Байден / Фото: Associated Press

Во встрече также могут участвовать лидеры республиканцев и демократов в Конгрессе.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден 27 февраля проведет встречу со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном в Белом доме.

Об этом информирует Bloomberg.

Издание сообщает, что встреча будет проведена для того, чтобы разблокировать миллиарды долларов экстренной помощи союзникам, включая Украину, а также предотвратить прекращение работы правительства США.

В сообщении указывается, что в недельном расписании Белого дома указано, что Байден обсудит срочность принятия двухпартийного дополнительного документа о национальной безопасности и сохранения работы правительства.

Источники издания в Конгрессе сообщили, что во встрече также могут принять участие лидер большинства в Сенате Чак Шумер, лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл и лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джефрис.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер большинства в Сенате США демократ Чак Шумер заявил, что если Украина проиграет России войну, то это будет иметь разрушительные последствия для Соединенных Штатов.

Кроме того, мы ранее информировали, что у Зеленского прокомментировали возможный возврат Трампа в президентское кресло.

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