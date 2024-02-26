Байден зустрінеться зі спікером Палати представників, щоб розблокувати допомогу для України

У зустрічі також можуть взяти участь лідери республіканців та демократів у Конгресі.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден 27 лютого проведе зустріч зі спікером Палати представників Майком Джонсоном у Білому домі.

Про це інформує Bloomberg.

Видання повідомляє, що зустріч буде проведена для того, щоб розблокувати мільярди доларів екстреної допомоги союзникам, включаючи Україну, а також запобігти припиненню роботи уряду США.

У повідомленні вказується, що в тижневому розкладі Білого дому вказано, що Байден "обговорить терміновість ухвалення двопартійного додаткового документа про національну безпеку та збереження роботи уряду".

Джерела видання у Конгресі повідомили, що у зустрічі також можуть взяти участь лідер більшості у Сенаті Чак Шумер, лідер меншості у Сенаті Мітч Макконнелл та лідер меншості у Палаті представників Хакім Джефріс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер більшості в Сенаті США демократ Чак Шумер заявив, що якщо Україна програє Росії війну, то це матиме руйнівні наслідки для Сполучених Штатів.

Крім того, ми раніше інформували, що у Зеленського прокоментували можливе повернення Трампа у президентське крісло.

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