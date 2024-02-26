Захід робить недостатньо для підтримки України — Кемерон

Кемерон вражений тим, яким єдиними був Захід у риториці щодо російської агресії проти України.

Голова Міністерства закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон впевнений, що країни Заходу зробили недостатньо для підтримки України у її протистоянні російським агресорам.

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Про це він заявив у своєму інтервʼю "Голосу Америки".

На питання про те, чи зроблено партнерами все, що можна, він сказав: "Коротка відповідь – ні, ми не зробили достатньо".

Дипломат зауважив, що він вражений тим, яким єдиними був Захід у риториці щодо російської агресії проти України.

"Ви бачили, якою реакція Європейського Союзу була у 2014 році. У 2022-му країни були цілком єдиними, і майже повністю згуртовані. Ми бачимо розширення НАТО, до якого приєдналися Швеція та Фінляндія. Подивіться на Німеччину, яка традиційно не є постачальником зброї, почала надавати зброю Україні", - сказав він.

Кемерон заявив, що попри позитивні зміни, країни Заходу зробили недостатньо, оскільки Україна відчуває нестачу артилерійських снарядів.

"Україна потребує підтримки Сполучених Штатів. Україні потрібно більше фінансування, а також озброєння. Тому ми повинні бути вірними тому, що ми сказали, ми кажемо, що підтримуємо Україну, ми віримо в українців. Тоді ми повинні доводити це за допомогою зброї, грошей, дипломатичної, військової та моральної підтримки", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Франція надасть Україні критично важливу техніку для фронту.

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський відверто сказав, що буде з Україною без допомоги США.

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