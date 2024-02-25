Джонсон заявил, что не стоит бояться возвращения Трампа: почему

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что не стоит бояться возвращения экс-президента Дональда Трампа в Белый дом.

Об этом британский политик сказал в интервью "ЕП".

Джонсон подчеркнул, дескать, не столь пессимистический в отношении экс-президента США. Он также напомнил, что именно Трамп во время пребывания у власти предоставил Украине "Джавелины", которые оказались очень важными в битве за Киев.

"Я не думаю, что любой президент Соединенных Штатов Америки может позволить Путину победить в Украине. Я просто не вижу такой возможности", – подчеркнул он.

Также британский политик вспомнил, что Трамп совершил наибольшую высылку российских дипломатов – тогда США покинули 60 чиновников. Это, подчеркнул Джонсон, "намного больше, чем мы ожидали".

"Поэтому вот что я хочу сказать: американская внутренняя политика сложна. Дальше дорогой до выборов она будет сложной, многие будут делать разные заявления. Но когда дойдет до дела — будут весить интересы Соединенных Штатов Америки. Интерес США заключается в поддержке Украины, в поддержке демократии, в предотвращении агрессии. Для этого есть много очевидных причин. А еще я уверен, что интерес Дональда Трампа не состоит в том, чтобы все считали, что его победил Путин", — заявил Борис Джонсон.

Заявления Джонсона о Трампе

Борис Джонсон и Дональд Трамп имели относительно близкие отношения, когда оба были в должности. Теперь, когда экс-президент США снова в борьбе за должность, британский политик не жалеет заявлений в его адрес. Так, на днях Джонсон заявил, что при Трампе мир был "безопаснее и стабильнее". По его словам, сейчас большая часть мира "желает стабильности".

Кроме того, Борис Джонсон оценил, как победа Дональда Трампа на выборах повлияет на поддержку Украины. Экс-премьер Британии считает, что он "не бросит украинцев".

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