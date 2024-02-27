Що буде з курсом долара у березні і від чого він залежатиме

Курс долара в березні залишиться на нинішньому рівні, якщо американці нарешті проголосують за додаткову фінансову підтримку України.

Курс долара в березні 2024 року залежатиме від рішення США щодо надання додаткової макрофінансової допомоги Україні у розмірі 60 млрд. дол.

Про це розповів економічний експерт, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, повідомляє "Факти ICTV".

Якщо США не ухвалять рішення про допомогу для України – курс долара в березні, ймовірно, послаблюватиметься.

"Якщо ми з вами побачимо, що американці грошей не дадуть, то Україна буде акумулювати надзвичайно багато додаткових ресурсів для фінансування закупки озброєння. Напевно, скорочуватимуться якісь соціальні видатки, щоб виділити додаткові гроші", – оцінив експерт.

Окрім того, нагадав Пендзин, у березні в Україні також проводиться індексація соціальних стандартів. Тож навіть незважаючи на те, що державі має надійти перший платіж від ЄС у розмірі 4,5 млрд євро, під питанням лишається, чи вистачить цих грошей.

Економічний експерт припустив, що українському уряду може довестися розтягувати індексацію на довший період.

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Однак якщо у США таки проголосують за гроші для України, змін із курсом долара не очікується.

"Якщо дадуть, то нічого не буде змінюватись і березень буде таким самим, як і лютий. Коридор – 38-39 грн за долар", – прогнозує Пендзин.

Нагадаємо, за оцінками фінансового аналітика Тараса Лєсового, в березні в Україні очікуються "гойдалки" на валютному ринку: курси можуть і зростати, і знижуватися.

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