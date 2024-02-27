Що буде з курсом долара у березні і від чого він залежатиме

Курс долара в березні залишиться на нинішньому рівні, якщо американці нарешті проголосують за додаткову фінансову підтримку України.
Курс долара в березні 2024 року залежатиме від рішення США щодо надання додаткової макрофінансової допомоги Україні у розмірі 60 млрд. дол.
Про це розповів економічний експерт, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, повідомляє "Факти ICTV".
Якщо США не ухвалять рішення про допомогу для України – курс долара в березні, ймовірно, послаблюватиметься.
"Якщо ми з вами побачимо, що американці грошей не дадуть, то Україна буде акумулювати надзвичайно багато додаткових ресурсів для фінансування закупки озброєння. Напевно, скорочуватимуться якісь соціальні видатки, щоб виділити додаткові гроші", – оцінив експерт.
Окрім того, нагадав Пендзин, у березні в Україні також проводиться індексація соціальних стандартів. Тож навіть незважаючи на те, що державі має надійти перший платіж від ЄС у розмірі 4,5 млрд євро, під питанням лишається, чи вистачить цих грошей.
Економічний експерт припустив, що українському уряду може довестися розтягувати індексацію на довший період.
Читайте провідні новини дня:
- Буданов і Малюк заінтригували: чи дійсно Кримському мосту нарешті прийде гаплик
- Сирена, розкидані цвяхи і висипане зерно: поляки геть знахабніли, а Зеленському увірвався терпець
- "Погано говорить і перекошене обличчя": ексдружина звинуватила ТЦК у викраденні чоловіка з паралічем на Закарпатті
Однак якщо у США таки проголосують за гроші для України, змін із курсом долара не очікується.
"Якщо дадуть, то нічого не буде змінюватись і березень буде таким самим, як і лютий. Коридор – 38-39 грн за долар", – прогнозує Пендзин.
Нагадаємо, за оцінками фінансового аналітика Тараса Лєсового, в березні в Україні очікуються "гойдалки" на валютному ринку: курси можуть і зростати, і знижуватися.
Читайте також: