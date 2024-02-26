Курс валют в Україні: долар невпинно дорожчає, чи чекати на 40 гривень

Тренд на подорожчання долара, схоже, стає постійним, незважаючи на періодичні підвищення і зниження курсу. За останні два тижні американська валюта подорожчала більш ніж на 60 копійок, причому були дні, коли курс збільшувався на 80 копійок. Фінансові аналітики вважають, що така тенденція продовжиться через кілька чинників, які все більше впливатимуть на девальвацію гривні.

Що це за чинники, чого очікувати поточного тижня, чи варто вкладати кошти у валюту, що вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу поточного тижня (26 лютого – 3 березня);

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, на готівковому ринку продовжився довготривалий висхідний тренд курсу готівкового долара. Цей тренд помітно прискорився з понеділка, 19 лютого. За три дні тижня долар подорожчав у продажу на 48 коп., або в середньому до 38,88 грн/долар, у купівлі – на 49 коп. або до 38,36 грн/долар. Надалі курс почав знижуватись, але ненабагато: станом на неділю, 25 лютого, один долар продавали в банках і пунктах обміну валюти в середньому за 38,70 грн, купували за 38,20 грн. Найнижчий курс продажу становив 38,50 грн/долар, або на 30 коп. більше, ніж тиждень тому, найвищий – 38,95 (+25 коп. за тиждень). А найвищий курс купівлі – 38,40 грн/долар, або +40 коп. за тиждень.

Курс готівкового євро також зростав з понеділка до середи і знижувався з четверга до неділі. Максимальний курс був у середу, 21 лютого: у продажу – 42,20 грн/євро (+60 коп.), у купівлі – 41,50 (+60 коп.). У неділю, 25 лютого, один євро коштував відповідно 42,10 грн та 41,35 грн, це 55 коп. вище у продажу і на 53 коп. вище у купівлі, ніж тиждень тому.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, середній курс продажу долара зріс з понеділка по середу від 38,30 до 38,80 грн/долар, а за четвер-суботу знизився до 38,55. Середній курс купівлі був волатильним, тобто швидко мінявся в обидва боки в залежності від попиту з боку міняйлів. Наприклад, у вівторок вони купували долар по 38,10 грн, а в четвер – лише по 37,38.

Готівковий євро у нелегалів дорожчав у продажу з понеділка по четвер і дешевшав у п’ятницю та суботу. Курс спершу піднявся з 41,65 до 42,15 (+50 коп.), потім знизився до 42,05 грн/євро. Курс купівлі також був волатильним і коливався від 41,40 до 41,90 грн/євро.

На неділю, 25 лютого, на нелегальному ринку встановився середній курс для долара 38,50 грн (+37 коп.) у продажу і 37,80 грн (+46 коп.) у купівлі, для євро – 42 грн (+40 коп.) і 41,85 грн (+45 коп.).

Нацбанк на минулому тижні помітно збільшив офіційні курси як долара, так і євро. Вони зростали у середньому на 15 коп. на день для долара і на 20 коп. для євро і до четверга, 22 лютого, досягли відповідно 38,62 грн/долар (+65 коп.) та 41,72 грн/євро (+83 коп.). У п’ятницю долар подешевшав на 14 коп., до 38,48 грн/долар, курс євро не змінився.

На понеділок, 26 лютого, регулятор встановив офіційний курс 38,35 грн/долар, і 41,56 грн/євро. Це відповідно на 38 коп. і на 67 коп. більше, ніж тижнем раніше.

Співвідношення долар/євро становить 1,08, це стільки ж, як і тиждень тому.

Експерти говорять, що зростання курсу викликане перш за все діями Нацбанку, який на фоні збільшення попиту на безготівкову валюту на міжбанківському ринку не повністю задовольняв його за рахунок додаткових продаж. Лише під кінець тижня дефіцит валюти трохи зменшився, що й привело до незначного зниження її курсу.

"Очевидно, що тренд курсу на готівковому ринку йде за безготівковим, це ми вчергове побачили минулого тижня, – аналізує Андрій Шевчишин. – А враховуючи те, що Нацбанк останнім часом девальвує гривню за рахунок зменшення продажу валюти на міжбанку, це призводить до плавного, але постійного подорожчання долара. Від початку лютого офіційний курс підвищився з 37,56 до 38,35 грн/долар (+79 коп.), середній готівковий курс – з 38,27 до 38,70 грн/долар (+43 коп.)".

Чого очікувати від курсу валют цього тижня

Експерти не прогнозують на поточному тижні значного росту курсу, але відзначають, що висхідний тренд збережеться.

"Економіка України починає потужніше працювати, попит на валюту з боку бізнесу зростає, ринок активізується, курс повільно йде вгору, – аналізує Олександр Охріменко. – На поточному тижні можливі коливання вгору-вниз, але готівковий долар залишиться в коридорі 38,50-39 грн/долар".

На думку Олега Пендзина, долар продовжить дорожчати через макроекономічні процеси в Україні, зокрема, це накопичення у держбюджеті гривневих коштів для виплати у березні індексованих пенсій.

"Значною мірою це буде за рахунок фінансової допомоги Заходу, яка надходить у валюті, – уточнив Олег Пендзин. – Державі вигідніше, аби ця валюта була реалізована Міністерством фінансів на міжбанківському ринку якомога дорожче, аби отримати більше гривні. Найімовірніше, що дії Мінфіну і Нацбанку у цьому питанні узгоджено. У підсумку на поточному тижні можемо побачити долар навіть дорожчим за 39 гривень".

Андрій Шевчишин упевнений, що Нацбанк міг не допустити подорожчання долара, яке триває майже весь лютий. І якщо регулятор пішов на такий крок, це означає: він тестує новий коридор, у якому найближчим часом перебуватиме курс. Це може бути 38,5-39 грн/долар, тобто вище, ніж зараз.

"В умовах відсутності зарубіжної допомоги Нацбанк змушений заощаджувати валютні резерви, – говорить Андрій Шевчишин. – У середині березня коли надійдуть 4,5 млрд євро, ситуація може змінитись на краще. Але не забуваймо: середньорічний курс долара у 2024 році очікується на рівні 41,4 грн. Тобто тиск на гривню продовжуватиметься".

Продавати чи купувати валюту

Незважаючи на те, що долар дорожчає, гривня, на думку експертів, поки залишається вигіднішою, ніж валюта. Але тим, хто має гривневі вклади, треба пильнувати, аби не втратити прибуток, якщо курс долара перевищить критичну межу, це наразі, 40 грн за долар.

"Втім, про курс 40 грн за долар мова не йде попри його помітне подорожчання, – впевнений Олег Пендзин. – Якщо ситуація піде за реалістичним сценарієм, тобто макрофінансова допомога з ЕС і США надійде в Україну протягом найближчого місяця, то долар не дорожчатиме, а, можливо, подешевшає".

Андрій Шевчишин констатував, що найвигідніший час для купівлі готівкових доларів як інструменту для інвестицій минув у першій декаді лютого.

"Ті, хто придбав валютну готівку два тижні тому по курсу 38 грн за долар, уже заробив копійок 10 на кожному доларі за рахунок зростання курсу купівлі, – підрахував Андрій Шевчишин. – Та очевидно, що це мізерний прибуток, продавати валюту зараз не варто, вона ще дорожчатиме. Чи потрібно її зараз купувати? Так, якщо ви "граєте в довгу", тобто не плануєте витрачати валюту у найближчі 8-10 місяців і бажаєте завжди мати її при собі, а не десь у банку".

Олександр Охріменко також радить купити долари, але не тримати їх "під матрацем", а придбати валютні облігації державної позики. Дохід по них складе близько 4% річних, а можлива девальвація гривні не лякатиме. Однак для цього треба мати не менше 40 тис. грн вільних коштів, бо інакше весь майбутній прибуток "з’їдять" комісійні витрати при купівлі.

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