Курс валют на 28 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 28 февраля. Стоимость доллара – 38,42 грн., что на 9 коп. меньше курса накануне. Евро прибавил в цене 12 коп., а польский злотый – 2 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 38,42 грн (+9 коп.)

Курс евро

1 евро – 41,71 грн (+12 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,67 грн (+2 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 38,05 – 38,65 грн

"Ощадбанк" – 38,30 – 38,80 грн

"ПУМБ" – 38,20 – 38,70 грн

"УкрСиббанк" — 38,15 — 38,70 грн

"Укрэксимбанк" – 38,20 – 38,80 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 41,15 – 42,15 грн

"Сбербанк" — 41,45 — 42,25 грн

"ПУМБ" – 41,40 – 42,00 грн

"УкрСиббанк" — 41,25 — 42,15 грн

"Укрэксимбанк" – 41,45 – 42,25 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,55 – 9,85 грн

"Сбербанк" — 9,25 — 9,80 грн

"ПУМБ" – 9,50 – 9,90 грн

"Укрэксимбанк" – 9,50 – 9,85 грн

Как сообщалось, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, что будет с курсом доллара в марте и от чего он будет зависеть.

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