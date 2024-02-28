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Курс валют на 28 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют на 28 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

НБУ установил официальный курс валют на среду, 28 февраля. / Фото: УНИАН

Валюта снова подорожала.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 28 февраля. Стоимость доллара – 38,42 грн., что на 9 коп. меньше курса накануне. Евро прибавил в цене 12 коп., а польский злотый – 2 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 38,42 грн (+9 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 41,71 грн (+12 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 9,67 грн (+2 коп.).

Курс доллара в банках

  • "ПриватБанк" – 38,05 – 38,65 грн
  • "Ощадбанк" – 38,30 – 38,80 грн
  • "ПУМБ" – 38,20 – 38,70 грн
  • "УкрСиббанк" — 38,15 — 38,70 грн
  • "Укрэксимбанк" – 38,20 – 38,80 грн

Курс евро в банках

  • "ПриватБанк" – 41,15 – 42,15 грн
  • "Сбербанк" — 41,45 — 42,25 грн
  • "ПУМБ" – 41,40 – 42,00 грн
  • "УкрСиббанк" — 41,25 — 42,15 грн
  • "Укрэксимбанк" – 41,45 – 42,25 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 9,55 – 9,85 грн
  • "Сбербанк" — 9,25 — 9,80 грн
  • "ПУМБ" – 9,50 – 9,90 грн
  • "Укрэксимбанк" – 9,50 – 9,85 грн

Как сообщалось, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, что будет с курсом доллара в марте и от чего он будет зависеть.

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