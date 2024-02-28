Курс валют на 28 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Валюта снова подорожала.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 28 февраля. Стоимость доллара – 38,42 грн., что на 9 коп. меньше курса накануне. Евро прибавил в цене 12 коп., а польский злотый – 2 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 38,42 грн (+9 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 41,71 грн (+12 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,67 грн (+2 коп.).
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 38,05 – 38,65 грн
- "Ощадбанк" – 38,30 – 38,80 грн
- "ПУМБ" – 38,20 – 38,70 грн
- "УкрСиббанк" — 38,15 — 38,70 грн
- "Укрэксимбанк" – 38,20 – 38,80 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 41,15 – 42,15 грн
- "Сбербанк" — 41,45 — 42,25 грн
- "ПУМБ" – 41,40 – 42,00 грн
- "УкрСиббанк" — 41,25 — 42,15 грн
- "Укрэксимбанк" – 41,45 – 42,25 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,55 – 9,85 грн
- "Сбербанк" — 9,25 — 9,80 грн
- "ПУМБ" – 9,50 – 9,90 грн
- "Укрэксимбанк" – 9,50 – 9,85 грн
Как сообщалось, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, что будет с курсом доллара в марте и от чего он будет зависеть.
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