Как прошли сутки на фронте и где давят оккупанты: данные Генштаба

За прошедшие сутки на фронте произошло 99 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении силы обороны отразили две атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 12 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении силами обороны отражены 9 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 25 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Урожайного Донецкой области, где враг 38 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении силами обороны отражена одна атака противника в районе восточнее Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск.

Потери врага

Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 4 безуспешных штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 2 районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике, 4 артиллерийским средствам, 1 средству противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ и еще по 1 другой важной цели противника.

Напомним, Вооруженные силы Украины заявили, что за 10 дней сбили 10 российских военных самолетов: девять лучших истребителей-бомбардировщиков российских ВВС Су-34 и Су-35, а также редкий самолет-радиолокатор А-50 им. Бериева.

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