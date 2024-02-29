Розвідка Британії проаналізувала "успіхи" РФ після захоплення Авдіївки

Росія майже напевно отримала контроль над кількома селами в районі.

Після втрати Авдіївки українськими військовими російська армія намагається закріпитися на захоплених позиціях.

Про це йдеться у новому звіті розвідки Британії.

За даними британських розвідників, територія на захід від Авдіївки залишається у центрі зусиль російського наступу на сході України. Росіяни від часу захоплення Авдіївки просунулися на 6 км від центру міста.

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"Росія майже напевно отримала контроль над кількома селами в районі: Ласточкине, Степове та Сєверне. Ці тактичні здобутки слугують головним чином консолідації російських позицій довкола Авдіївки", – йдеться в огляді.

Окупанти, ймовірно, намагаються нарощувати темп на цій осі, скориставшись, зокрема, перевагою того факту, що там менше фіксованих, добре захищених позицій та міської забудови, які українські сили можуть використовувати для оборони.

Захоплення Авдіївки росіянами - що відомо

Російська окупаційна армія нещодавно просунулася на захід та північний захід від Авдіївки на Донеччині. Загарбники продовжили свій наступ у цьому районі 28 лютого.

Ситуація на фронті стабільно тяжка, щодня українські воїни відбивають десятки атак на різних напрямках.

Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади (ОШБР), яка брала участь у боях за Авдіївку, Максим Жорін розповів нові деталі про те, як окупаційні війська Росії захоплювали Авдіївку на Донеччині.

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