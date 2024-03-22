Курс валют на 25 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

В понедельник доллар евро и злотый упадут в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 25 марта. Так, по сравнению с предыдущим банковским днем, пятницей 22 марта, доллар, евро и злотый подешевеют. Больше всего упадет в цене валюта ЕС — ее курс снизится на 34 копейки.
Об этом сообщили на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 38,90 (–2 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 42,12 (–34 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,7587 (–12 коп.)
Напомним, правительство предложило привязать табачные акцизы к евро. Реализация законопроекта позволит обеспечить дополнительные поступления в госбюджет в следующем году.
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