Курс валют на 25 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

В понедельник доллар евро и злотый упадут в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 25 марта. Так, по сравнению с предыдущим банковским днем, пятницей 22 марта, доллар, евро и злотый подешевеют. Больше всего упадет в цене валюта ЕС — ее курс снизится на 34 копейки.

Об этом сообщили на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 38,90 (–2 коп.)

Курс евро

1 евро – 42,12 (–34 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,7587 (–12 коп.)

Напомним, правительство предложило привязать табачные акцизы к евро. Реализация законопроекта позволит обеспечить дополнительные поступления в госбюджет в следующем году.

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