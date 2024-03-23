Одна из стран Европы запретила у себя работу Telegram

Операторы мобильной связи должны будут следить за исполнением решения.

Верховный суд Испании принял решение о приостановке работы мессенджера Telegram в стране.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

В сообщении указывается, что четыре медиакомпании пожаловались, что на платформе пользователи могут свободно загружать некоторый контент без разрешения правообладателей.

Судья Сантьяго Педрас принял решение заблокировать Телеграмм в Испании на время расследования дела. Операторы мобильной связи должны будут следить за исполнением решения.

Издание сообщает, что доступ к платформе в Испании будет приостановлен 25 марта.

СМИ сообщают, что мессенджер Telegram является четвертым по популярности в стране, его используют 19% испанцев.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия массово скупает украинские телеграмм-каналы для реализации "Майдана-3".

Кроме того, мы ранее информировали, что в Telegram ответили, что будут делать с перечнем "потенциально проблемных" каналов от украинских властей.

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