У Раді відповіли, чи заборонять ЗМІ створювати Telegram-канали

В Мережі поширюються чутки про можливу заборону офіційним ЗМІ використовувати Telegram.
Нардеп, голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин спростував чутки про те, що він начебто ініціює заборону офіційним українським ЗМІ використовувати Telegram.
Про це народний обранець повідомив у коментарі для ТСН.ua.
У Telegram-каналах ввечері 21 квітня з’явилися чутки про те, що начебто найближчим часом Юрчишин у комітеті винесне на обговорення питання про заборону офіційним ЗМІ використовувати Telegram. У поширюваній інформації було вказано, що "простими словами, ЗМІ хочуть заборонити створювати ТГ-канали видань".
Однак Юрчишин спростував цю інформацію:
"Це неправда. Таких ініціатив немає".
Нагадаємо, наприкінці березня Юрчишин повідомив, що представникам державних органів та органів місцевої влади в Україні можуть заборонити мати акаунти у Telegram. Таке табу пропонують у разі, якщо цей месенджер буде визнано непрозорою мережею.
Зауважимо, як заявили в ГУР Міноборони України у лютому, Росія масово скуповує українські Telegram-канали та вербує впливових громадян держави для дестабілізації ситуації всередині країни у межах спецоперації "Майдан-3".
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