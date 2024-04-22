Синоптикиня попередила про похолодання: де будуть заморозки

Трохи дощитиме у Чернігівській та Полтавській областях.

У вівторок, 23 квітня, у більшості областей буде суха - хоч не дуже тепла погода. Вночі на заході країни ймовірні заморозки.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Найближча ніч буде дуже холодною в західних областях - там ймовірні заморозки. На решті території України вночі +4+9°", - йдеться у повідомленні.

Вдень 23 квітня найтепліше буде на півдні та південному сході - 16+20° тепла. Найхолодніше - у північній частині - 12+15° тепла. На заході та в центрі - 14+17° тепла.

"Дощі 23-го квітня пройдуть в Україні лише вночі - місцями, періодичні. Впродовж дня вівторка - переважно сухо. Хіба на Чернігівщині та Полтавщині трохи понакрапає", - попередила Діденко.

У Києві 23 квітня вдень опадів не очікується. Вночі температура повітря становитиме +6°, вдень - +12-14°.

Нагадаємо, метеорологиня Віра Балабух повідомляла, чи будуть ще заморозки і сніг у квітні. Так, за її словами, до України прийшов циклон, який приніс похолодання та опади.

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