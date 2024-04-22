Синоптик предупредила о похолодании: где будут заморозки

Немного будет дождь в Черниговской и Полтавской областях.

Во вторник, 23 апреля, в большинстве областей будет сухая – хоть не очень теплая погода. Ночью на западе страны возможны заморозки.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Ближайшая ночь будет очень холодной в западных областях — там возможны заморозки. На остальной территории Украины ночью +4+9°", — говорится в сообщении.

Днем 23 апреля теплее всего будет на юге и юго-востоке — 16+20° тепла. Холоднее всего — в северной части — 12+15° тепла. На западе и в центре – 14+17° тепла.

"Дожди 23 апреля пройдут в Украине лишь ночью — местами, периодические. В течение дня вторника — преимущественно сухо. Разве на Черниговщине и Полтавщине немного понакопает", — предупредила Диденко.

В Киеве 23 апреля днем осадков не ожидается. Ночью температура воздуха будет +6°, днем — +12-14°.

Напомним, метеорологиня Вера Балабух сообщала, будут ли еще заморозки и снег в апреле. Так, по ее словам, в Украину пришел циклон, принесший похолодание и осадки.

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